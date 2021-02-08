Женский ЧМ по кёрлингу отменили из-за коронавируса второй год подряд

https://static.news.ru/photo/97bf99c6-6a00-11eb-a729-96000091f725_660.jpg Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин, который должен был пройти с 19 по 28 марта в Шаффхаузене (Швейцария), отменён из-за связанных с COVID-19 рисков.

Всемирная федерация кёрлинга (WCF) приняла такое решение в соответствии с распоряжениями швейцарского местного управления здравоохранения. Организаторы турнира и ассоциация кёрлинга Швейцарии предлагали разработать комплекс протоколов безопасности, чтобы турнир всё-таки смог пройти, однако власти страны предложения не приняли.

Как сообщает пресс-служба WCF, в настоящее время заинтересованные стороны проводят консультации, чтобы определить порядок завершения олимпийской квалификации. Рассматривается возможность переноса ЧМ или замены его отдельным отборочным турниром.

Наши сотрудники и местные организаторы неустанно работали над обеспечением безопасности всех наших спортсменов, официальных лиц, персонала и волонтёров. Мы крайне разочарованы тем, что спортсмены, которые так упорно трудились, чтобы побороться за титул чемпиона мира, не будут иметь такой возможности второй год подряд из-за отмены соревнований, — сказала президент WFC Кейт Кейтнесс.

Женский ЧМ по кёрлингу в 2020 году должен был пройти с 14 по 22 марта, но также был отменён из-за пандемии коронавируса. На последнем турнире в 2019 году победу одержала сборная Швейцарии, российская команда заняла пятое место.

Ранее стало известно расписание матчей сборной РФ на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Как передавал NEWS.ru, российская национальная команда начнёт турнир встречей со сборной Чехии 21 мая.