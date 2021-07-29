Женская сборная России по волейболу вырвала победу у Китая на Олимпиаде

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Трёхкратный призёр Олимпиады российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала конфликт теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом. Её слова приводит «Р-Спорт».

Даниил хорошо ответил, меня не спрашивали про это. Хотя одна пыталась заставить сказать запретное слово, но я его не сказала, — сообщила Ефимова. После победы над Фабио Фоньини в 1/8...