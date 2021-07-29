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Женская сборная России по волейболу вырвала победу у Китая на Олимпиаде

13:12, 29 июля 2021
Женская сборная России по волейболу вырвала победу у Китая на Олимпиаде Фото: AP Photo/Manu Fernandez/ТАСС
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Женская сборная России по волейболу выиграла у команды Китая в третьем туре группового этапа Олимпиады-2020 в Токио. 

Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12). В четвёртой партии китаянки вели со счётом 15:10 и 16:12, но россиянки сумели одержать победу. 

Таким образом, подопечные Серджо Бузато выиграли второй матч из трёх на Олимпийских играх и приблизились к выходу в плей-офф. 31 июля россиянки сыграют со сборной США. 

28 июля мужская сборная России по волейболу разгромила Бразилию на Олимпиаде. 

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