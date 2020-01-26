https://static.news.ru/photo/b10da254-405f-11ea-9a8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Женская сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по шорт-треку в эстафете на дистанции 3000 метров.

Первое место заняла сборная Нидерландов, вторыми стали итальянские спортсменки. В составе российской команды выступали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

Ранее российский спортсмен Семён Елистратов занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в венгерском Дебрецене. Первые два места заняли хозяева турнира Шаолин Сандор Лю и Шаоан Лю, писал NEWS.ru. Также Елистратов стал бронзовым призёром турнира на дистанции 1000 метров и завоевал золото на дистанции 3000 метров.