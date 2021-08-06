Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

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Женская сборная России по гандболу обыграла команду Норвегии в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Встреча завершилась со счётом 27:26. Самым результативным игроком в российской команде стала Анна Вяхирева, забросившая девять мячей.

В финале, который пройдёт в воскресение, подопечные Алексея Алексеева сыграют с командой Франции.

Такой же финал был на предыдущей Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро, и тогда россиянки, возглавляемые Евгением Трефиловым, победили со счётом 22:19.

Ранее в пятницу, 6 августа, российский борец Сидаков завоевал золото Олимпийских игр в весе до 74 кг.