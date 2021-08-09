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Женская сборная России по гандболу проиграла в финале Олимпиады

10:33, 08 августа 2021
Женская сборная России по гандболу проиграла в финале Олимпиады Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Женская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Встреча завершилась со счётом 30:25 (15:13, 15:12). Таким образом, подопечные Алексея Алексеева завоевали серебряные медали. Бронза досталась норвежкам, которые обыграли команду Швеции со счётом 36:19. 

Эта награда стала для российской команды 71-й: 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые. В общем зачёте победила команда США, Россия — пятая.

Ранее в воскресенье, 8 августа, сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье.

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