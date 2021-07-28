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Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро Олимпиады

16:27, 28 июля 2021
Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро Олимпиады Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press
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Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряные медали Олимпиады-2020 в Токио.

В финале соперницами россиянок были американки. Матч завершился победой команды США со счётом 18:15. Они завоевали золотые медали. 

Для России медаль стала 22-й на Играх: всего у нашей сборной 7 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых наград.

В составе сборной России самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова, набравшая шесть очков. 

Бронзовые медали завоевала команда Китая, обыгравшая Францию со счётом 16:14.

Это был первый в истории турнир по баскетболу 3x3 на Олимпийских играх.

Позже в среду мужская сборная в финале олимпийского турнира сыграет с командой Латвии. 

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