Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф Олимпиады

Российские баскетболистки обеспечили себе участие в стадии плей-офф на баскетбольном турнире 3×3 на Олимпийских играх в Токио. В пяти играх предварительного раунда россиянки одержали четыре победы, уступив в равной борьбе лишь главным фаворитам олимпийских Игр — американкам.

Третий соревновательный день россиянки начали с победы над командой Румынии со счётом 21:12. Самыми результативными баскетболистками в команде стали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина, набравшие по восемь очков. Россиянки занимают второе место в предварительном раунде после американок и гарантировали себе участие в играх на вылет. 26 июля, в понедельник сборная России проведёт ещё один матч с командой Италии.

Как сообщалось ранее, женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила команду Китая в матче второго тура группового раунда Олимпийского турнира в Токио. Игра завершилась со счётом 19:9 в пользу россиянок.