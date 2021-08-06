Женская сборная России добыла бронзу в велоспорте на Олимпиаде

Женская сборная России в составе Гульназ Хатунцевой и Марии Новолодской стала обладателем бронзовой награды в велоспорте (мэддисон) на Олимпиаде-2020 в Токио.

Российские спортсменки в сумме набрали 26 очков. На втором месте оказались датские гонщицы с результатом в 36 баллов. Золотая награда досталась представительницам Великобритании. У них в активе 78 очков.

Сами девушки не ожидали такого результата. «Мы так быстро никогда не ехали», — сказала Мария Новолодская после завоевания медали в эфире «Матч ТВ».

Как сообщалось ранее, россиянка Зенфира Магомедалиева, выступающая в соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг, уступила единогласным решением судей в полуфинальном поединке китаянке Ли Цзянь и завоевала бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

На данный момент в копилке сборной России 61 медаль, из которых 16 золотых, 23 серебряных и 22 бронзовых наград.