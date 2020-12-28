Железная леди — это оболочка: чемпионат России показал настоящую Тутберидзе

Так устроено в жизни — чем больше человек популярен и чем больше добивается каких-то исключительных результатов — тем больше скепсиса это вызывает в обществе. Работа Этери Тутберидзе никогда не имела однозначно положительную реакцию. Наоборот, она часто подвергалась огромной критике, в том числе со стороны именитых специалистов и журналистов. Её обвиняли в суровых методах работы, в жёстком и даже безразличном отношении к собственным подопечным, и никакие золотые медали на международных аренах (а в этом показателе ей нет равных вот уже более шести лет) не сбавляли градус негатива. Но чемпионат России в Челябинске развеял в пух и прах образ тирана, который так старательно формировался на протяжении нескольких лет. Тутберидзе не тиран, и её эмоции на турнире в Челябинске — главное тому подтверждение.

После коротких программ в женских соревнованиях в Челябинске судейский скандал (Плющенко очень негодовал, что Трусовой с чистым прокатом поставили меньше баллов, чем ученицам Тутберидзе) имел все шансы стать темой номер один, если бы особенное к себе внимание не привлекла Анна Щербакова. Дело в том, что ученица Тутберидзе приехала на чемпионат России после пневмонии. Насколько серьёзными оказались последствия этой болезни для фигуристки, каждый из нас смог оценить после первого проката Анны. Он дался ей невероятным трудом.

После завершения композиции фигуристка еле доплелась до бортика катка и долгое время не могла перевести дух. Оно и понятно — уже после стало известно, что фигуристка выступала с температурой 38 градусов. Её самоотверженный поступок, который, к слову, вылился в отличные баллы, не многих впечатлил. Большое количество людей сочло такое поведение безрассудным, но досталось из-за этого не Анне, а её тренерскому штабу.

Анна Щербакова Максим Богодвид/РИА Новости

Вот в каком ключе строилась полемика вокруг Тутберидзе после короткой программ её ученицы:

— Тутберидзе заставляет выступать больного ребёнка на совершенно ничего не определяющем турнире;

— Она не снимает Щербакову, потому что боится спасовать перед Плющенко. Ведь Камила Валиева (юниорка из Team Tutberidze) может не справиться с волнением и уступить Трусовой, как это было на втором этапе Кубка России;

— Тутберидзе, видимо, не думает над тем, что если Щербакова уступит победу на чемпионате России юной Валиевой, то это её надломит. Зачем и в физическом, и в эмоциональном плане так травмировать девочку?

— Неужели Тутберидзе настолько всё равно на Щербакову?

Впрочем, раскачивать почву под ногами тренера и фигуристки начали намного раньше. До главного старта сезона отечественные фигуристы были разбросаны по этапам Кубка России. И так получилось, что старты Щербаковой в Сызрани и в Сочи Тутберидзе пропустила, но при этом присутствовала на обоих соревнованиях Валиевой в Москве. В этом поступке многие углядели смену вектора в отношении лидера команды. После ухода Трусовой и Косторной к Плющенко считалось, что лидером группы станет Щербакова, но тренер сделала ставку на девочку, претендующую на золото Олимпийских игр в Пекине. Тутберидзе снова выбрала ту, что помоложе. Ох, бедная Аня.

Все эти разговоры, несомненно, могли упрочить в сознании многих людей образ жестокого тренера, который, имея в своём арсенале целый пул маленьких «солдатиков», считает себя вправе распоряжаться их судьбами так, как ему хочется, при этом нисколько не заботясь об их стремлениях, переживаниях и состоянии в целом. Наверняка подобная трактовка была на руку многим недоброжелателям. Но, к их огромному сожалению, случился чемпионат России, который на мгновение позволил понаблюдать за настоящей Тутберидзе. И она оказалась не такой, какой её пытались преподнести публике.

Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и спортсменка Анна Щербакова после выступления в произвольной программе Донат Сорокин/ТАСС

Героический прокат Анны в произвольной программе, как бы это высокопарно ни звучало, обнажил душу Тутберидзе: она еле сдерживала слёзы, нежно обнимала свою ученицу (такое проявление эмоций для Этери Георгиевны — нонсенс), но куда важнее первых эмоций оказались слова.

Оказывается, весь тренерский штаб на протяжении длительного времени уговаривал Щербакову сняться с соревнований, но фигуристка оказалась непреклонна. Конечно, до сих пор остаётся открытым вопрос: «Стоила ли игра свеч?». Но как бы то ни было, это был выбор Щербаковой, к которому тренерский штаб отнёсся с уважением.

Поэтому все рассуждения о безразличном отношении как к Щербаковой, так и к её состоянию притянуты за уши. Тутберидзе было не всё равно, она сопереживала, а когда результат превзошёл все ожидания, не могла скрыть своего восхищения. Она отмечала героизм Щербаковой, говорила о преодолении в спорте, попутно отдавая должное юной Валиевой, остановившейся в шаге от победы. В общем, вела себя как типичный тиран.

Каков итог? Образ железной леди — это оболочка, за которой скрывается человек, который способен с благодарностью и восхищением воспринимать то, что делают её космические фигуристки. Спасибо чемпионату России, что позволил нам взглянуть на такую Тутберидзе.