«Зенит» поздравил победительницу ЧР по фигурному катанию Камилу Валиеву

Футбольный клуб «Зенит» поздравил фигуристку Камилу Валиеву с триумфом в женских соревнованиях на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге. 15-летняя спортсменка победила Александру Трусову и Анну Щербакову и вместе с ними застолбила за собой путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — написал действующий чемпион России по футболу в соцсетях.

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Валиева посетила стадион питерского клуба весной этого года. 2 мая «Зенит» разгромил столичный «Локомотив» со счетом 6:1, а будущая чемпионка выложила серию фото из города на Неве в свой Instagram-аккаунт.

Весь женский пьедестал женского разряда заняли подопечные Тутберидзе. 15-летняя Камила Валиева набрала 283,48 балла и обогнала с солидным запасом Александру Трусову и Анну Щербакову (248,65 и 239,56 балла соответственно), выиграв первый взрослый чемпионат России.

В мужском разряде победу одержал Марк Кондратюк, в то время как у пар триумфаторами стали Александра Степанова и Иван Букин в танцах на льду и Анастасия Мишина и Александр Галлямов в парном катании.