https://static.news.ru/photo/c4de2df0-2e79-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Баскетболисты петербургского «Зенита» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели поражение в гостях от итальянского «Милана» — 72:73 (17:19, 24:22, 15:14, 16:18).

Самыми результативными в составе петербуржцев стали Густаво Айон (15 очков и 7 подборов) и Остин Холлинз (14 очков).

В составе хозяев лучшую результативность показали Владимир Мицов (13 очков) и Калеб Тарчевски (11 очков и 9 подборов).

Результаты других матчей второго игрового дня 17-го тура: АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 77:87, «Валенсия» (Испания) — «Альба» (Берлин, Германия) — 91:77.

После 17-го тура, которым завершился первый круг регулярного чемпионата Евролиги, в турнирной таблице лидируют турецкий клуб «Анадолу Эфес» и мадридский «Реал», одержавшие по 14 побед. На третьем месте расположилась испанская «Барселона» (13 побед).

Израильский «Маккаби» из Тель-Авива и московский ЦСКА, выиграв по 11 матчей из 17, занимают четвёртое и пятое места в таблице. Подмосковные «Химки» наряду с сербской «Црвеной Звездой», «Валенсией» и французским клубом АСВЕЛ, имеют восемь выигрышей и занимают места с восьмого по 11-е.

«Зенит», сумевший за первый круг турнира победить лишь четырежды, является главным аутсайдером Евролиги, занимая последнее, 18-е место.

В 18-м туре, открывающем второй круг чемпионата, «Химки» и «Зенит» встретятся на подмосковной «Арене Мытищи» 10 января, а ЦСКА в этот же день сыграет в Мюнхене с немецкой «Баварией».

«Химки» в заключительном туре первой половины регулярного чемпионата на выезде уступили клубу «Анадолу Эфес», ранее писал NEWS.ru.