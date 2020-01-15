Петербургский «Зенит» в матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на своей площадке переиграл испанскую «Басконию» — 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).
У петербуржцев самыми результативными стали Уилл Томас (19 очков и 6 подборов) и Матеуш Понитка (14 очков, 6 подборов и 4 перехвата).
В составе гостей лучшую результативность показали Ник Стаускас (15 очков) и Торнике Шенгелия (13 очков, 6 подборов и 6 результативных передач).
Результат другого матча игрового дня: «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 70:76.
«Зенит» одержал шестую победу в 19 проведённых встречах, но остался в группе команд, занимающих три последних места в турнирной таблице Евролиги.
В следующем туре подмосковные «Химки» 16 января на «Арене Мытищи» сыграют с мадридским «Реалом», а 17-го числа московские «армейцы» примут на своей площадке «Басконию», «Зенит» — «Валенсию».
В первый игровой день 19-го тура ЦСКА дома вырвал победу у «Реала», а «Химки» на своей площадке проиграли «Валенсии», ранее писал NEWS.ru.
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