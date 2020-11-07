«Зенит-Казань» одержал победу над «Газпром-Югрой» в Кубке России

Фото: ВК «Зенит-Казань»/vk.com

Биатлонистка Екатерина Носкова на несколько часов застряла в лифте. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram.

А вы когда-нибудь застревали в лифте? — написала Носкова в сторис. Вызволить девушку удалось только через два часа. Носкова является трёхкратной чемпионкой зимней Универсиады — 2019, проходившей в Красноярске. Она...