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«Зенит-Казань» одержал победу над «Газпром-Югрой» в Кубке России

18:45, 07 ноября 2020
Фото: ВК «Зенит-Казань»/vk.com

«Зенит-Казань» нанёс поражение «Газпром-Югре» во втором полуфинальном матче Кубка России по волейболу.

Встреча прошла 7 ноября в Казани и завершилась со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:22).

Заключительный матч полуфинального этапа Кубка России «Зенит-Казань» проведёт 8 ноября против «Факела».

Ранее NEWS.ru писал, что волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.

Встреча прошла в Кемерово 24 октября и завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:20, 28:26) в пользу гостей.

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