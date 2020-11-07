«Зенит-Казань» одержал победу над «Газпром-Югрой» в Кубке России

«Зенит-Казань» нанёс поражение «Газпром-Югре» во втором полуфинальном матче Кубка России по волейболу.
Встреча прошла 7 ноября в Казани и завершилась со счётом 3-0 (25:18, 25:17, 25:22).
Заключительный матч полуфинального этапа Кубка России «Зенит-Казань» проведёт 8 ноября против «Факела».
Ранее NEWS.ru писал, что волейболисты московского «Динамо» переиграли в гостях кемеровский «Кузбасс» в матче чемпионата России.
Встреча прошла в Кемерово 24 октября и завершилась со счётом 3:1 (24:26, 25:22, 25:20, 28:26) в пользу гостей.