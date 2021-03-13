Здрасьте, мы Насти: спасение российского биатлона поручили юниоркам

Девятый этап Кубка мира в Нове-Место оказался для сборной России худшим в сезоне. Ни в одной из шести гонок россияне не приблизились к медалям, а женская команда и вовсе установила два антирекорда, не попав даже в тридцатку лучших в гонке преследования. Дошло до того, что спортсменки массово отказывались от эстафет, а состав пришлось набирать из числа тех, кто готов хотя бы просто пробежать. Заключительный спринт в шведском Эстерсунде станет ключевым в борьбе за максимальную квоту на следующий сезон с белорусками. Для решения этой задачи тренеры возлагают надежды на усиление из резерва в лице 21-летних юниорок Анастасии Гореевой и Анастасии Шевченко, для которой это будет дебют на высшем уровне.

Команда не дожила до конца сезона

Итоги первого сезона работы Михаила Шашилова старшим тренером женской сборной России неутешительны. Команда не завоевала ни одной личной награды, провалила главный старт сезона — чемпионат мира, а в концовке рискует и вовсе остаться без максимальной квоты. В Нове-Место у большинства спортсменок разладились и ход, и стрельба. Красноречивее любых цифр говорят слова единственной спортсменки, заработавшей очки в субботней гонке преследования Ларисы Куклиной.

Я не скажу, что это максимум. Это какое-то дно, которое мы показываем, вот и всё. Я в первую очередь разговариваю с мужем, с тренером. Что происходит, мы сами не понимаем, — это какие-то качели. Сегодня я не могу ни рукой, ни ногой, а завтра есть силы бежать. Это говорит о том, что вся подготовительная система была не та, — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Лариса хотя бы нашла в себе силы бороться во всех трёх гонках, чего не скажешь о других участницах команды. У лидера сборной Светланы Мироновой окончательно пропала скорость и развалилась стрельба. В гонке преследования она едва не стала круговой, а после этого отказалась от старта в эстафете в пользу своей подруги Ирины Казакевич, которая сначала завалила стрельбу стоя в спринте, а затем и в эстафете зашла на круг штрафа. Ещё один самоотвод, по словам Шашилова, взяла Татьяна Акимова, которая отказалась бежать сингл-микст на основании того, что это не её гонка. Тут вспоминаются слова Светланы Ишмуратовой в эфире ток-шоу Вячеслава Фетисова о том, что в её времена у спортсменки даже и в мыслях не было отказаться от старта, потому что в ином случае другого шанса уже не дадут. Но сейчас вся команда, за исключением разве что Ульяны Кайшевой, которая говорит, что силы на концовку сезона есть, находится в разобранном и подавленном состоянии, а тренеры не могут на этот факт никак повлиять.

Ульяна Кайшева vk.com/kaisheva_biathlon

Резерв закончил сезон на победной ноте

Зато успешной получилась концовка Кубка IBU для резервной сборной России. Анастасия Гореева и Анастасия Егорова одержали по одной победе в Обертиллиахе в соревнованиях резервных команд, а третья Настя — Шевченко — стала лучшей среди россиянок в общем зачёте, заняв пятое место. При этом один из этапов она пропустила ради подготовки к юниорскому чемпионату мира, где россиянки остались без наград. Привлекать Горееву и Шевченко к основе Шашилов хотел ещё по ходу сезона, однако помешали принципы отбора, утверждённые правлением СБР. Сейчас появляется шанс увидеть двух сильнейших юниорок в деле в тот момент, когда они набрали неплохую форму и должны не затеряться на фоне основы. Можно было бы подключить и Егорову, однако консервативный тренерский штаб отказался менять её на кого-то из спортсменок основы.

Анастасия Гореева уже бегала на Кубке мира в декабре и даже попала в тридцатку лучших в одной из гонок, однако нестабильные результаты не позволили ей остаться на Кубке мира, а отсутствие успехов в январе — попасть на главный старт сезона. Несмотря на юный возраст, у этой девушки уже хватает персональных болельщиков во главе с голосом русского биатлона Дмитрием Губерниевым, который в каждом репортаже призывал тренеров взять её на Кубок мира. Помимо очевидных внешних достоинств (она очень эффектная девушка и не тушуется перед камерами), у Насти есть ещё один важный плюс. Она способна неплохо бегать на лыжах, что для нынешнего поколения российских биатлонисток большая редкость, и при этом в отличие от Мироновой держать скорость на протяжении всего сезона и не мандражировать в эстафетах. Со стрельбой получается далеко не всегда, но над этим ещё надо работать и работать. Очевидно, что уже в предстоящее межсезонье её нужно привлекать к работе с основой и целенаправленно готовить к Олимпийским играм.

Её тёзка Шевченко не так одарена физически, но в её перспективы верит старший тренер Михаил Шашилов, который готовил Настю с детства, так же как и других своих перспективных воспитанниц Миронову и Казакевич. К тому же в стрелковой подготовке она своих подруг по команде Свердловской области значительно превосходит. В этом году ей не хватало стабильности после перенесённого в ноябре коронавируса. В частности, выступление на юниорском чемпионате мира, где она защищала свой чемпионский титул, вышло провальным. Однако есть у Шевченко и очевидные успехи. В январе она почти на равных соперничала с Акимовой и Шашилов хотел именно её привлечь в основу на перспективу, а позже стала призёром чемпионата Европы в Польше наряду с не менее опытной Куклиной. Гореева и Шевченко — это ближайшее будущее российского биатлона, и кому-то из неудачниц последних стартов вскоре придётся потесниться под напором молодой крови.

Анастасия Шевченко vk.com/tut_biathlon

Чего ждать в Швеции?

Конечно, только наивные болельщики могут думать, что блестящие резервистки после вызова на высший уровень продолжат и там занимать высокие места. Разница в классе между Кубком IBU и Кубком мира огромна, а потому даже попадание в топ-30 для дебютанток будет хорошим результатом. Очки в зачёт Кубка наций приносят три лучших спортсменки от страны, а с учётом состояния остальной команды в их число Гореева и Шевченко могут пробиться. Задачей же максимум для каждой из них стало бы попадание в масс-старт, но для этого придётся прыгнуть чуть выше головы и хотя бы в одной из гонок попасть в двадцатку лучших.

На протяжении всего сезона у тренеров практически не было возможности сравнить основу и резерв, а потому выступление в Швеции и на последующем чемпионате России в Ханты-Мансийске станет определяющим для всей женской сборной. Хорошие результаты дадут девушкам возможность закрепиться в основном составе и стать реальными претендентками на попадание на Олимпиаду, а удручающие итоги сезона во многом им также на руку. Консервативные российские тренеры охотнее пойдут на омоложение состава, даже жертвуя где-то спортивным принципом.