Российский сноубордист американского происхождения завершил карьеру

Российский сноубордист американского происхождения Виктор Уайлд объявил о завершении карьеры после того, как завоевал бронзу Олимпийских игр в Пекине в параллельном гигантском слаломе. Спортсмен отметил, что изначально решил для себя, что если возьмёт медаль на этих Играх, то уйдёт из спорта, сообщает «Матч ТВ».

Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, — сказал Уайлд.

В 1/8 финала сноубордист победил соотечественника Дмитрия Логинова, в четвертьфинале одолел корейца Сан Хо Ли, а в полуфинале уступил словенцу Тиму Мастнаку. Соревнования выиграл австриец Бенджамин Карл.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд добыл две золотые медали для России — в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе.

Ранее сообщалось, что сборная России на Олимпийских играх в Пекине завоевала серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Эта награда стала первой для РФ за всю историю.