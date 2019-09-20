https://static.news.ru/photo/12b16b80-dba7-11e9-ae29-fa163e074e61_660.jpg Алёна Заварзина Фото: instagram.com/superzina

Знаменитая сноубордистка Алёна Заварзина заявила, что в России существует жуткая несправедливость и неуважение к спортсменам.

Завершила карьеру по причине того, что система меня фактически сломала. По большому счёту — это конфликт со своей собственной страной, — приводит слова Заварзиной « Советский спорт» .

По словам спортсменки, ей неприятно осознавать, что 20 лет отдаёшь спорту и повышению имиджа своей страны в глазах всего мира, а в итоге оказываешься абсолютно заменимой единицей.

Если они поступили так со мной, то могут это сделать с кем угодно. Это специфика России, спорт или не спорт, не важно. В любом направлении — жуткая несправедливость, — сказал спортсменка, добавив, что в российском спорте «нет уважения к людям».

Заварзина является бронзовым призёром домашней Олимпиады в Сочи-2014, чемпионкой мира 2011 года, а также победительницей этапов Кубка мира и призёром юниорских чемпионатов мира.

Сноубордистка объявила о завершении карьеры в 2018 году. Одна из причин — она не получала зарплату на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, федерация сноуборда не помогала ей во время решения проблем, писал News.ru.