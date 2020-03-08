Прошедший без зрителей этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место снова не принёс медалей сборной России. Более того, её фронтмен Александр Логинов и потенциальный лидер Светлана Миронова оказались в разобранном состоянии. Кроме того, мужская сборная установила очередной антирекорд, проведя целый сезон без эстафетных подуимов.

Простуда, давление и троллинг норвежских болельщиков

Александра Логинова болельщики нередко упрекают в отсутствии стержня. Дескать, жалуется то на локоть, то на лыжи, то на обвинения соперников, то на плохое самочувствие. Однако его выступление на чемпионате мира в Антхольце стало единственным светлым пятном в этом сезоне. Больше-то и вспомнить будет нечего, только бесконечные провалы, антирекорды, внутренние дрязги и скандалы. Именно поэтому Логинова можно понять и простить, даже если в этом сезоне он больше не выйдет на трассу.

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Спринт в Нове-Место он бежал на фоне начала болезни, но не хотел сниматься со старта, чтобы не было негативных разговоров. Итогом стало 65-е место и отказ от дальнейших двух стартов. У спортсмена поднялось давление, появились и другие признаки заболевания, а потому его выступление в Контиолахти до сих пор находится под вопросом. Наверное, лучшее решение в такой ситуации — завершить международный сезон, поправить здоровье, а потом выступить на чемпионате России. Однако тренеры всё-таки заявили Логинова на этап в Контиолахти и не вызвали замену для подстраховки. По информации NEWS.ru, сам Александр намерен отталкиваться от своего самочувствия, а оно пока далеко не лучшее. Окончательное решение будет принято после первой тренировки в Контиолахти во вторник. Кроме того, уже точно известно, что в Хольменколлен на финальный этап Логинов не поедет.

Болезнь или психологический слом?

Другой потенциальный лидер сборной России — Светлана Миронова — на старт в Нове-Место так и не вышла, пропустила не только спринт, но и эстафету, а также масс-старт. В качестве причины тренеры называют загадочное недомогание. При этом все комментарии идут от главного тренера Анатолия Хованцева, а курирующий Светлану старший тренер женской сборной Виталий Норицын комментариев не даёт и грустно стоит с планшетом у трассы то ли из-за сгустившихся над ним туч, то ли из-за не оправдавшейся надежды.

Светлана Миронова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Впрочем, болезнь — не единственная возможная причина. Норицын после Нового года говорил о тяжелом психологическом состоянии спортсменки, которая на фоне стресса потеряла вес и скатилась в январе в стремительное пике. Последним на сегодня её стартом стало выступление в эстафете чемпионата мира, где, зайдя на круг, Миронова похоронила медальные шансы команды. Сложно сказать, что было на душе у девушки после такого завершения сезона, полного надежд. Где выступит Миронова дальше и что сможет показать, большой вопрос, но судя по тому, что тренеры не отправили восвояси провалившуюся в Нове-Место Ульяну Кайшеву, в Контиолахти выступление Светланы также под вопросом.

Мужчины впервые без медалей эстафеты

7 марта в день рождения президента СБР Владимира Драчёва мужская сборная по биатлону сделала ему «шикарный» подарок, установив очередной антирекорд. Конкретно к выступлению ребят, занявших без Логинова почётное четвёртое место, претензий нет, но весь сезон без медалей — это перебор. Виной тому послужила тренерская рокировка посредине подготовительного периода, когда Анатолия Хованцева во главе команды сменил Сергей Белозёров. Теперь два уважаемых специалиста тянут обоз в разные стороны как лебедь, рак и щука, ругаются из-за каждого кадрового решения (последний пример — эстафетный выбор между Халили и Гараничевым на чемпионате мира), а команда пожинает плоды в виде очередных провалов. Спрашивать же надо не с Хованцева и Белозёрова, а с тех, кто эту ситуацию породил.

К каким стартам подводили Латыпова и Куклину?

Яркие всплески и высокая скорость в отдельных гонках Эдуарда Латыпова и Ларисы Куклиной говорят об их потенциале. Не зря всё же тренеры верили в этих спортсменов и давали им карт-бланш, но вопрос в том, почему на чемпионате мира их форма была далека от нынешней. У Куклиной в этом году случилось два попадания в десятку на стартовом этапе в Эстерсунде и сейчас в Нове-Место, то есть в те моменты, когда соперницы либо не набрали форму, либо успели её растерять. Латыпов же весь сезон и в индивидуальной гонке на чемпионате мира едва волочил ноги, но получал от тренеров карт-бланш ради того, чтобы, набрав форму в Нове-Место, запороть две личные гонки на огневом рубеже.

Лариса Куклина Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Гараничева попросят на выход?

Самым грустным моментом субботних эстафет стал второй этап Евгения Гараничева. Борозды как в былые годы наш нестабильный эстафетчик не испортил. Наоборот, пробежал три круга весьма стабильно, теряя по 10-15 секунд на каждом из них относительно не самой сильной оппозиции. В итоге ходом он уступил эстонцу и румыну, а команда из-за этого не дотянулась до пьедестала. При этом Гараничев далеко не худший в нынешней команде, но время работает против него. В этом году Евгению исполняется 32 года, и его могут вывести из основного состава, как ранее Малышко. Конечно, Тюмень создаст ему качественные условия для подготовки, но пробиваться в состав придётся с нуля, как в этом сезоне Ирине Старых, а хватит ли Евгению характера, чтобы восстать из пепла? Или он соберётся на чемпионат России и там личными победами снимет все вопросы?