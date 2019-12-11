https://static.news.ru/photo/aede3a5c-1c29-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Майгуров Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России в международной федерации перенесено на 2020 год.

Заседание рабочей группы откладывается на 2020 год, — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Ранее член правления СБР Виктор Майгуров сообщал, что заседание должно было состояться во время этапа Кубка мира в Хохфильцене, который пройдёт с 13 по 15 декабря.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Россия не может проводить состязания под эгидой IBU, но биатлонисты сборной имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении прав СБР на конгрессе в Мюнхене, писал NEWS.ru.