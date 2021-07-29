Запретное слово: Ефимова высказалась о конфликте Медведева с журналистом

Трёхкратный призёр Олимпиады российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала конфликт теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом. Её слова приводит «Р-Спорт».

Даниил хорошо ответил, меня не спрашивали про это. Хотя одна пыталась заставить сказать запретное слово, но я его не сказала, — сообщила Ефимова.

После победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала Олимпийского турнира в Токио Медведев вышел к представителям прессы в микст-зону. Там чилийский журналист спросил у Даниила, как он относится к тому, что на российских спортсменов висит «клеймо мошенников». Медведев отказался отвечать на вопрос и попросил удалить этого журналиста с Олимпиады.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова провалилась на дистанции 100 м брассом, после чего решила пошутить.