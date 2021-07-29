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Запретное слово: Ефимова высказалась о конфликте Медведева с журналистом

13:00, 29 июля 2021
Запретное слово: Ефимова высказалась о конфликте Медведева с журналистом Юлия Ефимова Фото: pryanya93/instagram.com
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Трёхкратный призёр Олимпиады российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала конфликт теннисиста Даниила Медведева с чилийским журналистом. Её слова приводит «Р-Спорт».

Даниил хорошо ответил, меня не спрашивали про это. Хотя одна пыталась заставить сказать запретное слово, но я его не сказала, — сообщила Ефимова.

После победы над Фабио Фоньини в 1/8 финала Олимпийского турнира в Токио Медведев вышел к представителям прессы в микст-зону. Там чилийский журналист спросил у Даниила, как он относится к тому, что на российских спортсменов висит «клеймо мошенников». Медведев отказался отвечать на вопрос и попросил удалить этого журналиста с Олимпиады.

На Олимпиаде-2020 в Токио Ефимова провалилась на дистанции 100 м брассом, после чего решила пошутить.

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