Запретить фигуристам банкеты: Тарасова высказалась о турнирах при COVID-19

https://static.news.ru/photo/479af634-3517-11eb-b740-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что заражения спортсменов коронавирусом не должны влиять на календарь соревнований. По её словам, подстраивать состязания под состояние здоровья фигуристов является непрофессиональным решением.

С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам, — пояснила тренер в беседе с РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Тарасова отреагировала на слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятёрку самых популярных видов спорта в РФ. По мнению тренера, фигурное катание хорошо смотрят, поэтому не стоит обращать внимание на слова Канделаки.