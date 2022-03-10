Zапрещённый Zнак: российский гимнаст попал под санкции за поддержку Путина

В считаные дни российский гимнаст Иван Куляк стал одной из узнаваемых персон в информационном поле. И дело здесь не в громких победах, не в выдающихся результатах — нет. Россиянин просто появился на церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на экипировке. Теперь этот поступок может обернуться для него серьёзными последствиями. Фонд гимнастической этики (GEF) уже открыл против Куляка дисциплинарное дело. Что грозит россиянину? Рассказываем.

Буква Z вместо флага и гимна

События развернулись на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. По итогам соревнований в упражнениях на брусьях российский гимнаст Иван Куляк завоевал бронзу. На этом турнире наши спортсмены изначально выступали в нейтральном статусе, так как Международная федерация гимнастики (FIG) запретила россиянам какую-либо государственную символику из-за ситуации на Украине (немного погодя российских гимнастов вообще отстранили от всех международных соревнований на неопределённый срок). Но бронзовый призёр этапа Кубка мира Куляк нашёл способ, как выразить свою национальную принадлежность и свою позицию.

Он прикрепил на грудь букву Z. С начала спецоперации на Украине этот символ используется для обозначения приверженности политике российских властей. Примечательно, что победителем тех соревнований стал спортсмен с Украины — Куляк и Илья Ковтун (украинец) стояли бок о бок на пьедестале. Судя по лицу украинца, он не то чтобы был в восторге от происходящего.

Вынужденная мера

Ожидаемо ситуация получила большой резонанс. В первую очередь поступок российского спортсмена неоднозначно восприняли за рубежом. Потребовались объяснения поступка. Они появились. Сначала прокомментировала ситуацию старший тренер сборной России Валентина Родионенко. Она отметила, что тренерский штаб никак не причастен к акции спортсмена. Это была личная инициатива Ивана, вызванная чувством патриотизма. Не более того.

Но у спортсмена оказалась немного другая версия. По словам Куляка, прикрепить букву Z к экипировке его вынудили украинские соперники.

Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине». Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали, — заявил он.

Иван Куляк sportgymrus.ru

Очередные санкции

Правда, подобная позиция не стала оправданием поступка российского спортсмена. Сразу же после турнира в Дохе появились разговоры о возможных санкциях в адрес Ивана Куляка со стороны FIG. Долго ждать обновлений по теме не пришлось. Сегодня, 10 марта, Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста.

Какие-либо подробности разбирательства не раскрываются. Это принципиальная позиция GEF. Но очевидно следующее: а) всему виной буква Z; б) спортсмену не отделаться от наказания. А каким оно может быть?

Разным. GEF может ограничиться как предупреждением и штрафом, а может спокойно влепить дисквалификацию на определённый или неопределённый срок. Беря во внимание то давление, которое оказывается извне, в том числе на российский спорт, думается, что на какое-то безобидное наказание рассчитывать не стоит.

В России недоумевают

Такая жёсткая реакция (никогда такого не было — и вот опять) международных спортивных чиновников вызвала недоумение у россиян. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отметила, что западные коллеги слишком сильно сосредоточены сейчас на российских спортсменах. Настолько сильно, что не замечают никакие другие проблемы вокруг. Она призвала международную федерацию не перегибать палку.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, в свою очередь, заявил, что украинская делегация имеет очень сильное влияние в этой истории. Читай между строк: многие решения принимаются исходя из желаний/требований украинской стороны.

Это наш спортсмен, мы должны обеспечить ему поддержку. Его личное мнение основано на его убеждениях и эмоциях. Украинская делегация играет большую роль в этом деле, они требуют отстранения. Чуть ли не обвиняют его в том, что он детей маленьких ест, — сказал Свищёв.

Свищёв также отметил, что российская сторона окажет юридическую поддержку спортсмену для того, чтобы минимизировать наказание. Слова красивые, но пользы от них немного. Сейчас наши спортсмены находятся в самой невыгодной позиции. Какой бы квалифицированной помощь ни была, она вряд ли поможет. Сейчас весь мир против России. И спорт здесь не является исключением.