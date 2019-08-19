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Киберспорт может через несколько десятков лет войти в программу Олимпийских игр. Об этом сообщил министр спорта России Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске.

Возможно, через 15–20 лет киберспорт может войти в программу Олимпийских игр, — считает глава ведомства. По его словам, киберспорт сейчас очень популярен в мире, в том числе и в России,...