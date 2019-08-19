Заместитель главы Российской национальной антидопинговой организации РУСАДА и руководитель антидопинговой группы Совета Европы по работе с осведомителями Маргарита Пахноцкая рассказала, с какими проблемами столкнулась в разгар скандала.
Тотальное невежество. Антидопинговых правил всего 10. А у людей до сих пор в сознании, что допинг — это когда ты съел какое-то «колесо» и быстрее побежал. Но это не так — там еще 9 правил, — приводит слова Пахноцкой Sport24.ru.
Пахноцкая попала в РУСАДА в 2016 году.
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