Замашки королевы: почему поведение Загитовой вызывает вопросы

В последнее время фамилия Загитовой встречается в контексте двух ситуаций. Первая — светская хроника — посещение модных мероприятий, работа на всевозможных съёмках, участие в ледовых шоу. Вторая — неоднозначные заявления. На днях олимпийская чемпионка объявила, что планирует удалить Instagram. Причина — возросшее количество негативных комментариев под постами. Ещё раз: одна из самых медийных персон страны жалуется на критику в социальных сетях. Рассказываем, почему это кажется странным и нелепым.

Возросшая популярность

Отсутствие постоянной соревновательной практики (как мы знаем, Загитова приостановила/завершила карьеру в 2019 году) нисколько не ударило по популярности фигуристки. Наоборот, за последние два года популярность олимпийской чемпионки увеличилась в разы. Не последнюю роль в этом отношении сыграло участие Алины в качестве ведущей на проекте «Ледниковый период». Карьера на телевидении, нескончаемая череда проектных съёмок, участившееся количество светских выходов — от посещения хоккейных матчей до модных премий по типу «Женщина года Glamour». Вот он, новый образ жизни олимпийской чемпионки.

Фигуристка Алина Загитова, получившая награду в номинации «Спортсменка года», на церемонии вручения премии «Женщина года 2019» Сергей Бобылев/ТАСС

Ожидаемо, с ростом популярности возросло и количество подписок в социальных сетях фигуристки. На данный момент в Instagram у Загитовой 931 тысяча подписчиков — почти миллион. Причём стоит отметить, что у Алины очень активная аудитория. Фанаты, подписчики не скупятся на комментарии. Обсуждают её каждый выход в свет, её каждый образ в «Ледниковом периоде», её каждое высказывание. Впрочем, как показывают события последних месяцев, такое пристальное внимание не совсем по душе обладательнице всех титулов в фигурном катании.

Загитова и личные границы

Первый звоночек поступил ещё два месяца назад. После хоккейного матча между «Ак Барсом» и «Металлургом» у фигуристки завязался конфликт с журналистами. Она в грубой форме потребовала у сотрудников СМИ, чтобы те удалили фотографии с ней, пригрозив им своими связями. После скандальной истории, которая вызвала огромный резонанс в обществе, олимпийская чемпионка разразилась огромным постом о нарушении личных границ.

Меня отмечают и хейтят в комментариях по Сети. СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают, — написала фигуристка в Instagram.

В той пламенной речи фигуристка отметила, что она собирается защищать свои личные границы. И она сдержала своё обещание.

Фигуристка Алина Загитова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пару дней назад в её сторис появилось сообщение-угроза (это не шутка!). Олимпийская чемпионка пригрозила удалением аккаунта в Instagram из-за огромного количества негативных комментариев. Волна хейта, скорее всего, была обрушена на фигуристку после публикации социального ролика о трудоустройстве молодых людей. Впрочем, Алина сразу дала понять, что не собирается мириться с таким отношением фолловеров.

В своём заявлении она отметила, что поддержка социальных проектов и реклама — это часть её работы. Именно поэтому подписчики, по её мнению, должны уважать её выбор.

Очнись, Загитова. Ты — звезда!

Подобные заявления имели бы право на существование в любой ситуации, кроме той, когда об этом говорит одна из самых популярных персон страны. Какие личные границы могут быть у медийного человека? Хочешь личные границы? Закрой Instagram, не выходи в свет, откажись от съёмок, не выкладывай в Tik-Tok вызывающие видео в купальнике, веди более спокойный образ жизни. Тогда будут тебе и личные границы, и уважение, и всё остальное.

Но если ты хочешь блистать в роскошных нарядах и украшениях на различных светских тусовках, не возражаешь против рекламных контрактов, активно используешь социальные сети, то будь готова, что в твою личную жизнь будут постоянно вторгаться. Это такое негласное правило популярности. Плата за все те «плюшки», которые получают знаменитые люди. Через это проходят все. Алина не первая и не последняя.

Очень правильные мысли на этот счёт изложила в разговоре с NEWS.ru Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Если я хожу на какие-то мероприятия, меня фотографируют. Это ведь невозможно как-то запретить. Ты идёшь по улице, находишься в общественном месте, на шоу. Возьмите Уимблдон. Там постоянно на первых рядах куча звёзд. Всех фотографируют, хотят они этого или нет. Если ты приходишь на мероприятие, если ты являешься селебрити, которую любят миллионы, ты должна быть готова к тому, что тебя будут фотографировать, к тебе будут подходить фанаты, журналисты. Человек, который хочет какой-то приватности, не должен ходить на масштабные ивенты, — сказала Рудковская.

Фигуристка Алина Загитова на открытии ГУМ-катка на Красной площади Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё более нелепой и смешной кажется риторика в отношении негативных комментариев. Ну в каком таком мире нужно жить, чтобы тебе в социальных сетях не писали плохих вещей? С хейтом в Интернете сталкиваются даже обычные люди, а уж селебрити и подавно. Это Загитова ещё должна радоваться, что она никогда не окажется (наверное) в шкуре Фёдора Кудряшова. Тяжело представить, какой бы была реакция фигуристки, если бы на неё обрушился в таком же объёме хейт, как на защитника сборной России после фатального автогола в матче с Хорватией. Она бы в таком случае, наверное, вообще потребовала бы у создателей Instagram удалить приложение.

Все эти ситуации и пламенные выступления фигуристки говорят лишь об одном: Загитова до сих пор не поняла, что значит быть звездой. Пора бы уже понять, Алина.