https://static.news.ru/photo/dd8d40a0-51a3-11ea-a1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина требуют, чтобы слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговым делам были открытыми.

Мы уже начали привыкать к беспределу и произволу по отношению к российским спортсменам, невиновным и чистым спортсменам. Поэтому мы требуем, чтобы слушания в CAS были публичными и открытыми, с доступом всех мировых СМИ, — цитирует Зайцеву ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК). Дела российских биатлонисток CAS рассмотрит 2 и 3 марта.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер выступит в качестве свидетеля на слушаниях в CAS по допинговым делам Ольги Зайцевой и Яны Романовой, писал NEWS.ru.