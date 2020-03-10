https://static.news.ru/photo/901d281a-62c1-11ea-8853-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зайцева Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Ольга Зайцева рассказала, когда в Спортивном арбитражном суде (CAS) примут решение по поводу допингового дела российских спортсменок.

В CAS сказали, что результативная часть будет через 3-4 недели, а основное решение вынесут через несколько месяцев. Будем ждать. Естественно, мы надеемся на положительный исход, — сказала Зайцева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017-м были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.