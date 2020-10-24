Загорски и Гурейро выиграли соревнования танцевальных пар на Кубке России

https://static.news.ru/photo/12e6ac76-1613-11eb-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски заняли первое место на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в соревновании танцевальных пар.

Сумма баллов за две программы дуэта составила 201,02 балла (80,64 балла за ритм-танец, 120,38 балла за произвольный). На втором месте оказались Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (197 баллов в сумме). Третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко (147,20 балла).

Третий этап Кубка России проходит в Сочи. 24 октября свои произвольные программы покажут мужчины.

Соревнования танцевальных дуэтов на втором этапе Кубка России в Москве выиграли Аннабель Морозова и Андрей Багин, сообщал NEWS.ru. За прокат произвольной программы спортсмены получили 120,97 балла. Суммарный результат составил 198 баллов. Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (149,56 балла). Третье — Софья Карташова и Илья Карпов, получившие 130,15 балла.