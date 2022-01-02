Загитова заявила о желании выступать на соревнованиях
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:38, 03 января 2022
Алина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о желании выступать на соревнованиях. Она отметила, что спорт до сих пор не отпустил её, поэтому она не завершает карьеру, сообщает Olympics.
Мне пока тяжело смотреть фигурное катание, потому что думаешь: вот, я бы тоже могла выступать, и все еще переживаешь в душе те же ощущения. Пока не отпустило. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы, — сказала Загитова.
Алина Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не смогла выполнить ни один из прыжковых элементов в ходе показательного выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Вместо обоих прыжков спортсменка исполнила «бабочки».