Загитова заявила о желании выступать на соревнованиях

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Российский фигурист Егор Рухин принял участие в ледовом шоу двукратного олимпийского чемпиона «Щелкунчик». Он исполнил несколько номеров в программе, включая танец танец с братьями Кириллом и Никитой Сарновскими, однако по окончании шоу диктор не объявил спортсмена, сообщает «Спорт-Экспресс».

В конце декабря на чемпионате России фигурист выходил на прокаты в сопровождении команды Тутберидзе. На турнире он занял 18-е место, набрав 184,95 балла. Официальной информации о переходе Рухина из «Хрустального»...