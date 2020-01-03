https://static.news.ru/photo/17a5e038-2f46-11ea-befc-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в коттеджном посёлке под Ковровом во Владимирской области. Её выступление в парк-отеле «Доброград» будет примечательно тем, что состоится на льду природного озера.

Продюсером шоу выступает призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая. Она же в паре с актёром Маратом Башаров станет ведущей красочного представления, сообщается в Instagram организаторов.

Участие в шоу, которое пройдёт 1 февраля, подтвердили другие известные российские фигуристы — Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.