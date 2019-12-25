https://static.news.ru/photo/c5278ffc-26e7-11ea-ac0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова, объявившая о приостановке спортивной карьеры, примет участие вместе со сборной России в показательных выступлениях «Россия — вперёд!», которые пройдут 29 марта на арене «Мегаспорт» в Москве.

Вся сборная России по фигурному катанию, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях «Россия — вперёд!», — приводит слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана « Р-Спорт ».

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановке в карьере, после чего тренеры в лице Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, Татьяны Тарасовой устроили скандал.

Американский журналист Филип Херш, который работал на 18 Олимпиадах, заявил, что решение 17-летней российской фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру вызвало войну в социальных сетях между взрослыми, писал NEWS.ru.