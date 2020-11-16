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Загитова выложила снимок со своей собакой Масару

20:10, 16 ноября 2020 130
Алина Загитова Алина Загитова Фото: azagitova/instagram.com

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в Instagram несколько снимков со своей собакой по имени Масару.

Наконец-то вместе, — написала Загитова в социальной сети.

Так, поклонники знаменитости отметили, что тоже сильно скучали по Масару.

Известно, что собаку породы акита-ину фигуристка получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года.

В настоящее время спортивная карьера Загитовой приостановлена, спортсменка ведёт шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к активным спортивным выступлениям.

По его словам, 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам.

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