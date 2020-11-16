Загитова выложила снимок со своей собакой Масару

https://static.news.ru/photo/9be88ba0-2830-11eb-aca3-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: azagitova/instagram.com

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в Instagram несколько снимков со своей собакой по имени Масару.

Наконец-то вместе, — написала Загитова в социальной сети.

Так, поклонники знаменитости отметили, что тоже сильно скучали по Масару.

Известно, что собаку породы акита-ину фигуристка получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года.

В настоящее время спортивная карьера Загитовой приостановлена, спортсменка ведёт шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к активным спортивным выступлениям.

По его словам, 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам.