Загитова выложила снимок со своей собакой Масару

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в Instagram несколько снимков со своей собакой по имени Масару.
Наконец-то вместе, — написала Загитова в социальной сети.
Так, поклонники знаменитости отметили, что тоже сильно скучали по Масару.
Известно, что собаку породы акита-ину фигуристка получила в подарок от Японии после победы на Олимпийских играх 2018 года.
В настоящее время спортивная карьера Загитовой приостановлена, спортсменка ведёт шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Данил Глейхенгауз назвал условия возвращения Загитовой к активным спортивным выступлениям.
По его словам, 18-летняя спортсменка много времени уделяет тренировкам.