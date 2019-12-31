https://static.news.ru/photo/9c26e354-2c47-11ea-9f40-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отпраздновала приход 2020 года, станцевав с младшей сестрой Сабиной под известную песню «Макарена». Видео, опубликованное сестрой знаменитости в одной из соцсетей, фанаты фигуристки быстро распространили в Сети.

Красавицы-сестрички, — так подписан зажигательный танец в Instagram-аккаунте поклонников Загитовой.

Они в комментариях не скупились на комплименты: «Аааааа, до чего Алина хорошо танцует, отличный подарок на Новый год», «С Новым годом, красотки. Алине так идёт этот наряд», «Красотки, зажигалки! Очень приятно видеть Алиночку веселой!», «Алина — моя душа! Красавица и идеал. Дуэт с сестрой классный».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова успела соскучиться по соревнованиям, пропустив чемпионат России. Её тренер Этери Тутберидзе рассказала, что её подопечная прислала ей СМС, написав, что ей не хватает состязаний.