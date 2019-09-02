Российская фигуристка Алина Загитова приняла участие в торжественной линейке, посвящённой началу учебного года.
Спортсменка пошла в 11-й класс и вела за руку первоклассника школы Центра спорта и образования «Самбо-70» в Москве.
От лица 11-классников хочу пожелать всем продуктивного учебного года, поменьше травм. Учителям терпения и здоровья, — сказала 17-летняя спортсменка во время своей речи.
Другая российская фигуристка, чемпионка мира среди юниорок Александра Трусова, тренирующаяся в команде Этери Тутберидзе, пошла в девятый класс.
Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6-летний Саша, который не перестаёт удивлять своими успехами в фигурном катании, не пойдёт в школу. В отличие от других детей его возраста, у него нет времени на посещение образовательного учреждения, ранее писал News.ru.