Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиянка Елена Соколова стала второй на соревнованиях по прыжкам в длину в рамках этапа Мирового вызова в Берлине.

Она смогла прыгнуть на 6,65 м. Золото досталось её сопернице из Германии Малайке Михамбо, которая прыгнула на 6,99 м. Замыкает тройку Анастасия Мирончик-Иванова из Белоруссии с результатом в 6,63 м....