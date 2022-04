Загитова в огне, Медведева в паре: чем удивляли фигуристки на шоу Тарасовой

Апрель — традиционно месяц всевозможных ледовых шоу. Ещё несколько дней назад «Мегаспорт» встречал учеников Этери Тутберидзе, а вчера, 15 апреля, состоялся гала-концерт, приуроченный к юбилею Татьяны Анатольевны Тарасовой. Участие в шоу, которое прошло в «Лужниках», приняли ведущие фигуристы сборной России, а также дуэты из телепроекта «Ледниковый период», но наибольшее внимание было приковано к Алине Загитовой и Евгении Медведевой. Фигуристки продемонстрировали новые показательные программы. Рассказываем, как Загитова воспламенила свою руку, а Медведева попробовала себя в разных ролях.

Карьеры обеих фигуристок уже очень длительное время приостановлены, поэтому преданным болельщикам только и остаётся наблюдать за своими любимицами на ледовых шоу. К гала-вечеру Татьяны Тарасовой девушки подготовили отличный подарок всем своим фанатам. Сразу две новые программы. И у Медведевой, и у Загитовой.

Загитова в огне!

Первой на льду появилась олимпийская чемпионка. За час до старта мероприятия фигуристка раскрыла немного подробностей о своей новой постановке.

Сегодня будет новая постановка. Мне её ставил сам Илья Авербух. Это очень интересная программа, совсем недавно мы её поставили. Там будет фаер-шоу. Я даже, кажется, уже подпалила немного кофту. У меня будет живая музыка. Я буду катать под Диану [Анкудинову]. Это мой первый опыт выступления под живую музыку, — заявила фигуристка.

Фигуристка Алина Загитова выступает на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» Алексей Филиппов/РИА Новости

Живое музыкальное сопровождение действительно было. Выступала же Загитова под песню Can't Help Falling in Love. На Алине было чёрное платье с красными вкраплениями. Юбка, состоящая из красных лоскутков, напоминала языки пламени. Впоследствии выяснилось, что это не просто так.

На всех предыдущих шоу фигуристка старалась исполнить хотя бы один прыжковый элемент, но в большинстве своём эти попытки не были удачными. Поэтому на гала-концерте Тарасовой Загитова сделала выбор в пользу чистого проката. Прыжков не было, их заменила экспрессивная хореография с большим количеством вращений. Но главная изюминка номера состояла в другом. Под самый занавес программы у фигуристки воспламенилась рука. И это не шутка!

Подобное «фаер-шоу», как выразилась сама фигуристка, стало возможным благодаря небольшому устройству, прикреплённому к правой перчатке Алины. Пламя в руке — это было очень эффективно. Алина по-настоящему сумела удивить гостей шоу.

Медведева в паре и без

Этой весной двукратная чемпионка мира не перестаёт радовать своих фанатов новыми показательными выступлениями. За один месяц фигуристка презентовала целых три новых номера. Один из них мы увидели на шоу Татьяны Анатольевны. Медведева выступила под вокал оперной певицы Хиблы Герзмавы, а постановщиком программы выступил, как не тяжело догадаться, Илья Авербух.

Акцент в программе был сделал, конечно же, на хореографию. Однако в отличие от Загитовой Женя решила исполнить прыжковый элемент, и она с этой задачей справилась отлично. Фигуристка приземлила тройной сальхов. Номер получился нежным и чувственным. Максимально в стиле Медведевой.

Фигуристка Евгения Медведева выступает на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» Алексей Филиппов/РИА Новости

Но это было не единственное выступление Жени на шоу. По случаю концерта-юбилея фигуристка решила в очередной раз встать в пару. Медведева и Александр Энберто показали номер из постановки «Анна Каренина» Ильи Авербуха. С парными элементами у фигуристки проблем также не возникло. Опыт выступления в шоу «Анна Каренина» и на телепроекте «Ледниковый период» не прошёл бесследно.

Гала-концерт Тарасовой подарил немало трогательных и красивых прокатов. Номера Загитовой и Медведевой также стали ярким дополнением этого праздника.