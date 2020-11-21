Загитова упала в показательной программе на Гран-при Москвы

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Российская фигуриста, олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с показательной программой на этапе Гран-при в Москве. Она не сумела откатать чисто, допустив падение.

Алина не справилась с тройным лутцем, упав на приземлении. При этом ещё один тройной лутц ей удался, также она чисто сделала тройной флип.

Программа была посвящена балетному хореографу Алины и других девушек из группы Этери Тутберидзе, матери фигуриста Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Она ушла из жизни в августе прошлого года.

Победительницей Гран-при среди одиночниц стала Елизавета Туктамышева. У мужчин победу праздновал Михаил Коляда.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Мишин, тренер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой, выигравшей московский этап Гран-при, прокомментировал победу подопечной. Он был лаконичен и крайне скуп на эмоции.