https://static.news.ru/photo/f7e1863e-5188-11ea-b23b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова заявила, что планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне.

Я попытаюсь и сделаю всё, что от меня зависит, чтобы на следующий сезон выйти на соревнования и радовать своими прокатами, — сказала Загитова в японском документальном фильме.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии сняли документальный фильм об Алине Загитовой. Кинокартина, которая доступна только на японском языке, называется «Королева Загитова: правда о карьере».

Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.