Загитова рассказала поклонникам о результатах своего первого зачёта

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала поклонников новостью о том, что она успешно закрыла зачёт в ходе обучения в университете.
Радуюсь результатам первого зачёта, — написала Загитова в социальной сети.
Известно, что летом 2020 года спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
Также в настоящее время фигуристка трудится в роли ведущей проекта «Ледниковый период». Загитова стала участвовать в шоу в сентябре 2020 года. Она ведёт проект вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Стоит отметить, что её работа в качестве телеведущей нередко вызывает шквал критики со стороны общественности.
Ранее NEWS.ru писал, что бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен в пух и прах раскритиковала олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову за её работу на проекте «Ледниковый период».
По словам Чен, фигуристку могли взять, что называется, «с улицы».