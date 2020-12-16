Загитова рассказала поклонникам о результатах своего первого зачёта

https://static.news.ru/photo/276a6fce-3f90-11eb-8d07-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Алина Загитова порадовала поклонников новостью о том, что она успешно закрыла зачёт в ходе обучения в университете.

Радуюсь результатам первого зачёта, — написала Загитова в социальной сети.

Известно, что летом 2020 года спортсменка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.

Также в настоящее время фигуристка трудится в роли ведущей проекта «Ледниковый период». Загитова стала участвовать в шоу в сентябре 2020 года. Она ведёт проект вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Алексеем Ягудиным. Стоит отметить, что её работа в качестве телеведущей нередко вызывает шквал критики со стороны общественности.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен в пух и прах раскритиковала олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову за её работу на проекте «Ледниковый период».

По словам Чен, фигуристку могли взять, что называется, «с улицы».