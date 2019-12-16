https://static.news.ru/photo/4d948790-2045-11ea-9b00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что с радостью согласилась участвовать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Мне было очень приятно, что меня пригласили в такое грандиозное шоу, для меня это новый опыт. Для меня, как спортсменки, важно откататься без ошибок, как задумано. Но всё-таки в шоу не так, как на соревнованиях, — атмосфера добрая, — сказала Загитова в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Также Загитова рассказала, что в шоу она впервые в жизни катается в паре.

Ранее Загитова сообщила, что решила приостановить свои выступления на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу, писал NEWS.ru. После этого она уточнила, что не думает о завершении карьеры.