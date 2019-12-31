https://static.news.ru/photo/d5f479d2-2c94-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова рассказала, какое событие стало для неё главным в прошедшем году.

По её словам, больше всего она ценит свою победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии, — отметила спортсменка.

Она добавила, что эта победа также принадлежит её тренеру — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову.

Ранее NEWS.ru писал, что Загитова несколько раз одёргивала пытавшихся потрогать её фанатов во время автограф-сессии. Одну девушку она оттолкнула.