Фигуристка Алина Загитова рассказала, какое событие стало для неё главным в прошедшем году.
По её словам, больше всего она ценит свою победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии, — отметила спортсменка.
Она добавила, что эта победа также принадлежит её тренеру — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову.
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2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018. Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное - это золотона Чемпионате Мира в Японии - наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной , Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем . В конце года я хочу сказать "СПАСИБО ", в первую очередь, именно вам - только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4й золотой титул в фигурном катании . А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня . И традиционно Поздравляю всех и каждого с наступающим Новым 2020годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья , спортивного настроения и движения вперёд к своим мечтам . С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!!!
Ранее NEWS.ru писал, что Загитова несколько раз одёргивала пытавшихся потрогать её фанатов во время автограф-сессии. Одну девушку она оттолкнула.
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