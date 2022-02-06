Загитова призналась, что хотела увидеть в командном турнире Щербакову

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в эфире Первого канала призналась, что хотела видеть в командном турнире Анну Щербакову. По её мнению, лишней олимпийская медаль никогда не бывает.

Мне хотелось, чтобы выступила Аня [Щербакова]. Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать, — сказала Загитова.

7 февраля сборная России по фигурному катанию досрочно выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Команда провела турнир без замен. Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Это второе золото сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Вчера, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов выиграл в скиатлоне.

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что американский актёр, комик и режиссёр Бен Стиллер высказал уважение российскому фигуристу Марку Кондратюку после проката в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен занял второе место в произвольной программе, выступив с номером «Иисус Христос — суперзвезда».