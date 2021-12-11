Загитова пригрозила закрытием аккаунта в Instagram из-за критики фанатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женская сборная России по биатлону в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Отставание от победительниц из Швеции составило 29,1 секунды.

Российские биатлонистки допустили 10 промахов, но при этом обошлись без штрафных кругов. Бронза досталась сборной Франции (+ 59,2 секунды). Для российских биатлонисток эта медаль стала первой в нынешнем сезоне. Что...