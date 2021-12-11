Загитова пригрозила закрытием аккаунта в Instagram из-за критики фанатов
Фигуристка Загитова заявила, что ей неприятно наблюдать за критикой под постами в Instagram
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:29, 12 декабря 2021
Алина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что задумывается над закрытием профиля в Instagram из-за негативных комментариев под постами. Она призвала подписчиков с уважением относиться к её выбору. Своими мысли фигуристка поделилась в Stories акаунта.
Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь — территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть Instagram, — написала фигуристка.
По словам Загитовой, реклама и поддержка социальных проектов — часть её работы.
Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мои решения, — говорится в сообщении.
Ранее фигуристка опубликовала в Instagram социальный ролик на тему трудоустройства молодых людей.
Также сообщалось, что пользователи сервиса TikTok призвали опомниться олимпийскую чемпионку 2018 года в Пхёнчхане по фигурному катанию Алину Загитову. Поводом для возмущения со стороны пользователей стало видео в TikTok, на котором спортсменка танцует в купальнике.