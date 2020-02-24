https://static.news.ru/photo/fa647be2-5704-11ea-86f4-fa163e074e61_660.jpg Этери Тутберидзе и Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе.

Этери Георгиевна, с днём рождения! С Вами мы одержали много побед, пережили и не очень удачные старты, но Вы всегда учите на своём примере, что надо идти только вперёд, — написала Загитова на своей странице в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что в Японии сняли документальный фильм о Загитовой. Кинокартина, которая доступна только на японском языке, называется «Королева Загитова: правда о карьере».

Загитова заявила о приостановке своих выступлений на соревнованиях. Она отметила, что остаётся на льду, будет тренироваться, чтобы участвовать в шоу. По её словам, у неё сейчас есть в жизни всё, поэтому ей нужно вернуть желание выходить на старт.