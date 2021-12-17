Загитова получила 1,282 млн рублей за выступления на шоу Навки в Дубае

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана в женском одиночном катании Алина Загитова заработала 1,282 млн рублей за выступление в Дубае на ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», создательницей которого является золотая медалистка Игр в Турине Татьяна Навка. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, источником финансирования стала субсидия из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания.

Отмечается , что Загитова приняла участие в шоу 4 и 5 декабря. За каждое выступление действующая олимпийская чемпионка заработала 641 тыс. рублей. При этом договор с организацией «Росконцерт» был заключён на имя Загитовой Лейсан Ильдусовны — матери фигуристки.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив соотечественницу Евгению Медведеву и канадку Кэйтлин Осмонд. Также она помогла сборной России завоевать серебро в командных соревнованиях. Золото досталось команде Канады.

Также в активе Загитовой значится золото чемпионата мира 2019 года в Сайтаме, а также золото и серебро первенств Европы.

Ранее Загитова призналась, что задумывается над закрытием профиля в Instagram из-за негативных комментариев под постами. Спортсменка призвала подписчиков в сторис аккаунта с уважением относиться к её выбору и решениям.