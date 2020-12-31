Загитова покаталась на коньках на Красной площади

https://static.news.ru/photo/86d1e34e-4ce1-11eb-b7d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Алина Загитова в новогодний уик-энд посетила ГУМ-каток на Красной площади.

Для похода на каток спортсменка выбрала синий пуховик, жёлтые штаны, шапку с помпоном и оранжевые варежки. Ноги она утеплила чёрными гетрами для коньков.

Даже в выходные на льду, — в шутку отметила Загитова.

На фото 18-летняя девушка искреннее улыбается в окружении праздничных украшений.

azagitova/Instagram.com

Как писал NEWS.ru, ранее Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась во время работы в шоу «Ледниковый период». По словам молодой спортсменки, она испытывала очень сильное волнение.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года. Ранее Загитова сама говорила о возможном возвращении. По словам фигуристки, ей будет нелегко сделать это, так как пандемия всех спортсменов поставила в непростые условия.

В настоящий момент она является студенткой РАНХиГС. Загитова учится на факультете продюсирования и культурной политики. Кроме того, фигуристка вместе со своим коллегой Алексеем Ягудиным ведёт телешоу «Ледниковый период».

Загитова призналась, что не собирается связывать своё будущее именно с журналистикой. Однако мир медиа её интересует.