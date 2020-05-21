Загитова похвалилась водительскими правами

https://static.news.ru/photo/b4283dca-9b43-11ea-9e68-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила водительские права.

Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками, — написала Загитова на своей странице в Instagram.

18 мая российской фигуристке в одиночном катании исполнилось 18 лет. Год назад Госавтоинспекция проводила проверку по факту незаконного вождения автомобиля Загитовой. Тогда спортсменка опубликовала в Instagram видео, где управляла машиной без прав. Спустя время административное дело закрыли в связи с тем, что в установленные законом сроки установить виновное лицо не представилось возможным.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении карьеры, однако фигуристка вошла в состав сборной России на сезон-2020/21.

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