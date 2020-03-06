https://static.news.ru/photo/d3e9a588-5f6e-11ea-9c80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала детскую фотографию. На ней будущей спортсменке не более трёх лет.

Маленькая Загитова на снимке запечатлена в забавном платке, розовой кофточке и утеплённых штанах. На заднем плане видна детская коляска. Судя по всему, одевающая ребёнка женщина на фото — это мама Загитовой.

azagitova/instagram

Сама фигуристка с иронией прокомментировала опубликованный в «сторис» кадр.

Я модная. Кого ещё так мама одевала? — обратилась олимпийская чемпионка к подписчикам в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова поздравила с Днём защитника Отечества всех причастных к этому празднику. Кроме того, спортсменка рассказала, почему указанная дата является памятной и важной лично для неё.

Девушка напомнила, что именно в этот день в 2018 году она победила на Олимпийских играх в Южной Корее.