Загитова поддержала сборную России на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова поддержала российский атлетов, отправившихся на летние Игры — 2020 в Токио. Своими мыслями она поделилась на странице в Instagram.

Мы — с вами! Россия в наших сердцах, и вся энергия нашей поддержки направлена к вам! — написала Загитова.

Она отметила, что Игры с нетерпением ждут не только сами участники сборной, но и болельщики, которые, к сожалению, не «смогут присутствовать и болеть за спортсменов прямо на трибунах». Фигуристка подчеркнула, что для спортсмена поддержка фанатов очень важна. Именно это придаёт дополнительные силы и ведёт к победе.

Несмотря на отсутствие иностранных зрителей в Токио, Алина выразила уверенность, что участникам соревнований всё равно удастся почувствовать, что с ними вся страна.

Олимпийская сборная России вышла на стадион в Токио, где в настоящий момент проходит церемония открытия летних Олимпийских игр, под 77-м номером. Знаменосцами национальной команды стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.