Загитова не исключила возвращения в спорт

https://static.news.ru/photo/993a5160-1ebf-11eb-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, победительница чемпионатов мира и Европы Алина Загитова рассказала о возможном возвращении в спорт.

Фигуристка 4 ноября получила премию «Матч ТВ» в категории «Самая популярная спортсменка». Она не исключила, что может вернуться в спорт.

Сейчас коронавирус. Очень сложная ситуация. Очень много соревнований под вопросом. Посмотрим. Будет ли мне сложно возвращаться в спорт? Всем будет сложно, — сообщила изданию чемпионка.

Она поблагодарила тренеров и семью, которые поддерживали её ранее и делают это сейчас.

Говоря о работе на телевидении, Загитова рассказала о трудностях.

Очень сложная работа, так как спортсмены не очень разговорчивые. Я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. У меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила, — отметила чемпионка.

Ранее тренер Александр Жулин поделился мнением по поводу того, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в список величайших фигуристов всех времён по версии авторитетного американского сайта Yardbarker.

Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призёром чемпионата Европы 2019 года. Загитова — победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, писал NEWS.ru.