Российские фигуристки Алина Загитова и ЕлизаветаТуктамышева стали хедлайнерами ледового шоу в коттеджном посёлке под Ковровом во Владимирской области. Они выступили на льду местного замёрзшего озера в парк-отеле «Доброград».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тыс. за выступление, за рубежом — по €10 тыс. В нынешнем сезоне основные деньги Загитова заработала катанием в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица» и программе своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
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