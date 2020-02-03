Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Россияне Анна Матвеева и Владимир Балбеков завоевали бронзовые медали на дистанции 1000 метров на юниорском чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в Италии.

В женском финале первое место заняла Ким Джи Ли из Кореи. Второй стала американка Коринн Стоддард. У мужчин на дистанции 1000 метров золото завоевал Сунь Лун из Китая, второе место...