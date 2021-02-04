Загитова и Медведева назвали сильные черты характера друг друга

https://static.news.ru/photo/c6d166cc-de96-11ea-832e-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка в одиночном женском катании Алина Загитова и серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказали, что им нравится друг в друге.

Мне всегда нравилось, что Женя идёт до конца и борется, — сказала Загитова в эфире «Вечернего Урганта» на Первом канале.

В свою очередь Евгения Медведева отметила, что Алина умеет очень много работать и не останавливается, а если у неё что-то не получается, она это преодолевает.

У всех спортсменов бывает много травм. У нас у всех всё болит, но Алина умеет это преодолевать. Перед Олимпиадой всё это было хорошо видно. Нам было тяжело на сборах, но Алина очень хорошо подготовилась и прошла с высоко поднятой головой, — рассказала Медведева.

Командный турнир — Кубок Первого канала по фигурному катанию — пройдёт в Москве в ДС «Мегаспорт» 5–7 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионка Европы по фигурному катанию россиянка Алёна Косторная не будет выступать в командном турнире на Кубок Первого канала. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).