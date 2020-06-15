Загитова дала последний звонок в пустой школе «Самбо-70»

https://static.news.ru/photo/7e35aea2-af23-11ea-9753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выпустилась из 11-го класса школы «Самбо-70».

На YouTube-канале организации появилось видео, на котором показано, как Загитова провела последний день. Фигуристка подарила музею «Самбо-70» игрушку с олимпийского льда на Играх в Пхёнчхане.

Спортсменка также выразила слова благодарности школе, учителям и тренерам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова рассказала о том, как будет проходить тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с учётом эпидемиологической ситуации. По её словам, фигуристы живут в отдельных номерах по одному человеку. Они обязаны соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки.